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Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

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Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 010 руб.  4 200 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
2 010 руб. -52%
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Колонки
Комплектация
Колонки, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х10
Вес, кг.
1.97

Описание товара Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Автоакустика Prology - это прекрасный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и надежность в автомобиле. Эти круглые колонки обеспечат мощное и чистое звучание, благодаря чему каждая поездка станет настоящим аудиофестивалем. Основные характеристики данного комплекта включают в себя: - Импеданс: 4 Ом, что обеспечивает стабильную работу с большинством автомобильных аудиосистем. - Материал диффузора изготовлен из майлара, который славится своими отличными акустическими свойствами и износостойкостью. - Подвес выполнен из полипропилена, что способствует долговечности и устойчивости к внешним воздействиям. - Номинальная мощность колонок составляет 90 Вт, при максимальной мощности в 150 Вт, что обеспечивает мощное и качественное звучание даже на высокой громкости. - Чувствительность данных колонок составляет 90 дБ, что обеспечивает высокую громкость без искажения звука. - Колонки относятся к двухполосной системе, что позволяет более точно и детализированно воспроизводить звуковые частоты, создавая сбалансированное и насыщенное звучание. В комплект входят две колонки, что делает данный набор оптимальным вариантом для установки в автомобиль. С Prology ваш автомобиль будет наполняться динамичным и качественным звуком в любой поездке.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Колонки
Комплектация
Колонки, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
90
Чувствительность, дБ
90
Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика Prology - это прекрасный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и надежность в автомобиле. Эти круглые колонки обеспечат мощное и чистое звучание, благодаря чему каждая поездка станет настоящим аудиофестивалем. Основные характеристики данного комплекта включают в себя: - Импеданс: 4 Ом, что обеспечивает стабильную работу с большинством автомобильных аудиосистем. - Материал диффузора изготовлен из майлара, который славится своими отличными акустическими свойствами и износостойкостью. - Подвес выполнен из полипропилена, что способствует долговечности и устойчивости к внешним воздействиям. - Номинальная мощность колонок составляет 90 Вт, при максимальной мощности в 150 Вт, что обеспечивает мощное и качественное звучание даже на высокой громкости. - Чувствительность данных колонок составляет 90 дБ, что обеспечивает высокую громкость без искажения звука. - Колонки относятся к двухполосной системе, что позволяет более точно и детализированно воспроизводить звуковые частоты, создавая сбалансированное и насыщенное звучание. В комплект входят две колонки, что делает данный набор оптимальным вариантом для установки в автомобиль. С Prology ваш автомобиль будет наполняться динамичным и качественным звуком в любой поездке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Prology PX-165 150Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - стоимость товара 2010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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