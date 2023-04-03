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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
3
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
3 150 руб.
8 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285471
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Описание товара Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки
Описание товара Комплект акустики JBL STAGE3 627F
JBL Stage3 627F - 160-мм двухполосная автомобильная аудиосистема (без GRILL), которая обеспечивает производительность мирового класса и превосходно подходит для большинства заводских акустических систем. Преимущества и характеристики включают в себя: конусы Plus One Woofers, купольный высокочастотный динамик с краевым управлением, разработанный для Fit, внешний кроссовер с регулятором уровня твитера 0 / + 2 дБ, конструкцией вентилируемой корзины и конкурентоспособной настройкой. JBL - высокопроизводительные многоэлементные динамики и компонентные системы.
Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Описание товара Комплект акустики JBL STAGE3 627F
JBL Stage3 627F - 160-мм двухполосная автомобильная аудиосистема (без GRILL), которая обеспечивает производительность мирового класса и превосходно подходит для большинства заводских акустических систем. Преимущества и характеристики включают в себя: конусы Plus One Woofers, купольный высокочастотный динамик с краевым управлением, разработанный для Fit, внешний кроссовер с регулятором уровня твитера 0 / + 2 дБ, конструкцией вентилируемой корзины и конкурентоспособной настройкой. JBL - высокопроизводительные многоэлементные динамики и компонентные системы.
Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Комментарий:
Отличные, качественные колонки. Сделано все на высшем уровне. Увесистые. Легкая установка.
Спасибо огромное магазину КотоФото за доступные цены и качественный товар!!!!
Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки
Достоинства:
Отличные колонки. Звук на высоте.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Отличные, качественные колонки. Сделано все на высшем уровне. Увесистые. Легкая установка.
Спасибо огромное магазину КотоФото за доступные цены и качественный товар!!!!