Заклепочник литой поворотный KRAFTOOL RX-7 360°, 2.4-4.8 мм, (31176_z01)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 640602
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4,3.2,4.0,4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х11х4
Вес, г.
672
Описание товара Заклепочник литой поворотный KRAFTOOL RX-7 360°, 2.4-4.8 мм, (31176_z01)
Поворотный заклепочник 360 Kraftool "RX-7" для заклёпок 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь, 2.44.0 - нерж сталь, литой корпус 31176_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4,3.2,4.0,4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Поворотный заклепочник 360 Kraftool "RX-7" для заклёпок 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь, 2.44.0 - нерж сталь, литой корпус 31176_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник литой поворотный KRAFTOOL RX-7 360°, 2.4-4.8 мм, (31176_z01) - данный товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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