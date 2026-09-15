Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 640592
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
металл
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х3
Вес, г.
816
Описание товара Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм
Струбцина STAYER применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого крутящего момента. Корпус из высокопрочного чугуна. Пластиковые накладки для предотвращения повреждений на поверхностях зажимаемой детали. Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Закаленная рейка.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
металл
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Струбцина STAYER применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого крутящего момента. Корпус из высокопрочного чугуна. Пластиковые накладки для предотвращения повреждений на поверхностях зажимаемой детали. Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Закаленная рейка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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