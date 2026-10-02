Коронка Makita P-25993 по бет/кирп/камн Д=100мм Дл=550мм (1пред.) для перфораторов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коронка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 870 руб.
В наличии
Код товара: 639445
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коронка
Дополнительно
тип крепления оснастки - SDS MAX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х55х12
Вес, кг.
1.1
Описание товара Коронка Makita P-25993 по бет/кирп/камн Д=100мм Дл=550мм (1пред.) для перфораторов
Коронка полая по бетону SDS-max Makita P-25993, применяется совместно с перфораторами весом более 5 кг, имеющими тип патрона SDS-max. Используется для сверления бетона, камня, кирпича. Центрирующее сверло в комплекте отсутствует.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коронка
Дополнительно
тип крепления оснастки - SDS MAX
Страна производитель
Китай
Коронка полая по бетону SDS-max Makita P-25993, применяется совместно с перфораторами весом более 5 кг, имеющими тип патрона SDS-max. Используется для сверления бетона, камня, кирпича. Центрирующее сверло в комплекте отсутствует.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Makita P-25993 по бет/кирп/камн Д=100мм Дл=550мм (1пред.) для перфораторов - стоимость товара 15870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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