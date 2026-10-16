Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор насадок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 639338
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.5
Описание товара Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020
Набор насадок Makita Circle D-42020, с реверсной отверткой, 65 предметов состоит из бит и торцевых головок разного размера, которые применяются для установки и демонтажа крепежей. В комплекте предусмотрен магнитный держатель, который обеспечивает комфортное применение оснастки. Рукоятка с прорезиненными вставками не выскальзывает при использовании. Гибкий держатель оптимален для работы в труднодоступных местах. Насадки произведены из нержавеющего сплава, который не трескается и не деформируется, не покрывается коррозией при длительном использовании. Для хранения инструментов применяется специальный пластиковый кейс с углублениями для фиксации деталей и ручкой для перемещения.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегмен...
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70188, 40 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм,...
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70982, 32 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитАлмазная коронка Makita 25мм D-44476
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитАлмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитКоронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1...
Набор насадок Makita Circle D-42020, с реверсной отверткой, 65 предметов состоит из бит и торцевых головок разного размера, которые применяются для установки и демонтажа крепежей. В комплекте предусмотрен магнитный держатель, который обеспечивает комфортное применение оснастки. Рукоятка с прорезиненными вставками не выскальзывает при использовании. Гибкий держатель оптимален для работы в труднодоступных местах. Насадки произведены из нержавеющего сплава, который не трескается и не деформируется, не покрывается коррозией при длительном использовании. Для хранения инструментов применяется специальный пластиковый кейс с углублениями для фиксации деталей и ручкой для перемещения.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020 - стоимость товара 2130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор насадок Makita Circle series 65 шт. D-42020