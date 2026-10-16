Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор буров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 639612
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
850 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор буров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
128
Описание товара Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов
Набор буров Centering Tip Makita B-54704 применяется в перфораторах с патроном типа SDS-plus. Буры Makita снабжены двумя твердосплавными режущими кромками. Монолитная твердосплавная головка с центрирующим острием обеспечивает высокоточное засверливание и стабильное ведение сверла в отверстии. Идеально подходит для работы по бетону и камню. В состав входит: 6x110 мм - 1 шт., 8x160 мм - 2 шт, 10x160 мм - 2 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 71461, 11 мм, HSS Co-8%
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732657, ф250 х 32 мм, 24 зуба
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733347, ф190 х 20 мм, 24 зубьев
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705042, двойная спираль, Cobalt W-tip, 16x6...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705317, цельная крестовая пластина, 12x265 ...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71072, 22 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71227, 12 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитКоронка DENZEL 724123, HSS по металлу, 70 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73311, ф165 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитЩетка для УШМ Matrix 74618, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволо...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитЩетка для УШМ DENZEL 746273, 125 мм, М14, Чашка, крученая нержав...
Набор буров Centering Tip Makita B-54704 применяется в перфораторах с патроном типа SDS-plus. Буры Makita снабжены двумя твердосплавными режущими кромками. Монолитная твердосплавная головка с центрирующим острием обеспечивает высокоточное засверливание и стабильное ведение сверла в отверстии. Идеально подходит для работы по бетону и камню. В состав входит: 6x110 мм - 1 шт., 8x160 мм - 2 шт, 10x160 мм - 2 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов - по цене 850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов