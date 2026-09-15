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Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE

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Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 2
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 3
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 4
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 5
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 6
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639116
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х11
Вес, г.
450

Описание товара Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE

Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB – горизонтально-башенная система охлаждения, которая способна снизить температуру нагрева чипсета с показателем TDP ниже 125 Вт. Модель с поддержкой востребованных сокетов имеет медное основание для фиксации на процессоре. На пять тепловых трубок диаметром 6 мм нанесено никелированное покрытие для защиты от коррозии. Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB использует для отвода тепла вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической скоростью вращения в диапазоне от 500 об/мин до 2000 об/мин.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB – горизонтально-башенная система охлаждения, которая способна снизить температуру нагрева чипсета с показателем TDP ниже 125 Вт. Модель с поддержкой востребованных сокетов имеет медное основание для фиксации на процессоре. На пять тепловых трубок диаметром 6 мм нанесено никелированное покрытие для защиты от коррозии. Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB использует для отвода тепла вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической скоростью вращения в диапазоне от 500 об/мин до 2000 об/мин.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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