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Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - фото 1
Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - фото 2
Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
340
Рабочий ход, мм
205
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - фото 1
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - фото 2
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K)
3 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
340
Рабочий ход, мм
205
Двухцилиндровый
Нет
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х16
Вес, кг.
10

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K)

Подкатной домкрат для легковых а/м KRAFTOOL stark 2т, 135-340мм в кейсе 43453-2-K предназначен для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке.



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Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
340
Рабочий ход, мм
205
Двухцилиндровый
Нет
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной домкрат для легковых а/м KRAFTOOL stark 2т, 135-340мм в кейсе 43453-2-K предназначен для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL STARK, в кейсе 2т, 135-340 мм, для легковых а/м (43453-2-K) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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