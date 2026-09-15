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Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK)

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Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) - фото 1
Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
  • Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) - фото 1
  • Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-82%
95 руб.  540 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK)
95 руб. -82%
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TWT
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
50

Описание товара Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK)

Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) Коммутационные шнуры TWT изготовлены из 4-парного многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 категории 5е. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, перекрестные наводки и отражения на небольшом отрезке кабеля могут оказывать значительное влияние на передаточные характеристики. При промышленном изготовлении коммутационных шнуров добиться хороших характеристик гораздо легче, чем при изготовлении вручную. Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки.

Отзывы о товаре Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK)




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Характеристики
Бренд
TWT
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) Коммутационные шнуры TWT изготовлены из 4-парного многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 категории 5е. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, перекрестные наводки и отражения на небольшом отрезке кабеля могут оказывать значительное влияние на передаточные характеристики. При промышленном изготовлении коммутационных шнуров добиться хороших характеристик гораздо легче, чем при изготовлении вручную. Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд TWT UTP кат.5e 1.5 м, черный (TWT-45-45-1.5-BK) - по цене 95 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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