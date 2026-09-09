Кабель питания VCOM 1.8 м CE001-CU0.75-1.8M (монитор-компьютер)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%380 руб. 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165156
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Высота, см
3.5
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
166
Описание товара Кабель питания VCOM 1.8 м CE001-CU0.75-1.8M (монитор-компьютер)
Кабель для подключения к ИБП защищаемого оборудования с допустимой силой тока не более 3А и мощностью не более 660 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитКабель USB 2.0 Pro Cablexpert, AM/BM, 4.5м, экран, феррит.кольцо...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)
-
В наличииЦена 390 руб. 790 руб.98 руб. в СплитУдлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GC...
-
В наличииЦена 420 руб. 630 руб.105 руб. в СплитКабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитПереходник Telecom TA432M
-
В наличииЦена 460 руб. 920 руб.115 руб. в СплитПереходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м
-
В наличииЦена 490 руб. 740 руб.123 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)
-
В наличииЦена 570 руб. 730 руб.143 руб. в СплитКабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
-
В наличииЦена 570 руб. 790 руб.143 руб. в СплитКабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M)
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)
-
В наличииЦена 700 руб. 1 240 руб.175 руб. в СплитКабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКабель UGREEN DP114-80391 Black (80391)
Кабель для подключения к ИБП защищаемого оборудования с допустимой силой тока не более 3А и мощностью не более 660 Вт
Кабель питания VCOM 1.8 м CE001-CU0.75-1.8M (монитор-компьютер) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель питания VCOM 1.8 м CE001-CU0.75-1.8M (монитор-компьютер)