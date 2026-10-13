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Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO)

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Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 1
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 2
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 3
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 4
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 5
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7600
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 1
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 2
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 3
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 4
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 5
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 230 руб. 
Начислим 644 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO)
40 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х39х25
Вес, г.
930

Описание товара Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO)

ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - игровая видеокарта для 1080p и стартового 1440p с 8 ГБ GDDR6 и архитектурой RDNA 3. Она ориентирована на высокие и ультра-настройки в современных играх в Full HD с запасом по FPS.

Для каких задач

  • Карта подойдёт геймерам, которые хотят играть в современные ААА и онлайн-проекты в 1080p на высоких/ультра-настройках с 100+ FPS, а также пробовать 1440p с 60+ FPS на подстроенных настройках.
  • RX 7600 также разумна для стриминга, благодаря поддержке AV1 и современным кодекам, и для лёгких рабочих задач (рендер, монтаж) в домашних сборках.
  • Для 4K с тяжёлым рейтрейсингом и максимальными настройками мощности уже может не хватать, там логично смотреть на более старшие серии.

Архитектура и память

  • GPU: AMD Radeon RX 7600 на архитектуре RDNA 3 с 2048 потоковыми процессорами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, RT- и AI-ускорителей.
  • Частоты: игровая частота около 2250-2300 МГц, Boost до 2695 МГц для версии Challenger OC.
  • Память: 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и эффективной частотой 18 ГГц, плюс 32 МБ Infinity Cache - этого достаточно для большинства современных игр в 1080p/1440p.

Охлаждение и корпус

  • Двухвентиляторный кулер Challenger OC с продуманным радиатором и теплотрубками рассчитан на отвод тепла при TDP около 165 Вт, есть режим тихой работы при малой нагрузке.
  • Форм-фактор: полноразмерная двухслотовая карта длиной около 269 мм, требуется стандартный корпус ATX или просторный mATX.
  • Рекомендуемый блок питания - от 550 Вт, с одним 8-pin разъёмом дополнительного питания для видеокарты.

Порты и мониторы

  • Набор выходов: один HDMI и три DisplayPort, всего до четырёх одновременно подключенных мониторов.
  • Максимальное разрешение - до 7680?4320, но по классу GPU она лучше всего раскрывается на высокочастотных 1080p и 1440p-панелях 120-165 Гц.
  • Для стримерских и рабочих конфигураций "игры на одном экране + стрим/чаты/браузер на других" запаса по выходам достаточно.

Важно знать перед покупкой

  • Карта требует блока питания с 8-pin коннектором и реальным запасом по мощности от 550 Вт, а также корпуса с хорошей вентиляцией.
  • RX 7600 сильно опережает GT 730-карты по производительности и имеет смысл именно в игровых и рабочих сборках; если задача - просто вывести картинку на несколько офисных мониторов, это будет избыточное решение.

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - игровая видеокарта для 1080p и стартового 1440p с 8 ГБ GDDR6 и архитектурой RDNA 3. Она ориентирована на высокие и ультра-настройки в современных играх в Full HD с запасом по FPS.

Для каких задач

  • Карта подойдёт геймерам, которые хотят играть в современные ААА и онлайн-проекты в 1080p на высоких/ультра-настройках с 100+ FPS, а также пробовать 1440p с 60+ FPS на подстроенных настройках.
  • RX 7600 также разумна для стриминга, благодаря поддержке AV1 и современным кодекам, и для лёгких рабочих задач (рендер, монтаж) в домашних сборках.
  • Для 4K с тяжёлым рейтрейсингом и максимальными настройками мощности уже может не хватать, там логично смотреть на более старшие серии.

Архитектура и память

  • GPU: AMD Radeon RX 7600 на архитектуре RDNA 3 с 2048 потоковыми процессорами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, RT- и AI-ускорителей.
  • Частоты: игровая частота около 2250-2300 МГц, Boost до 2695 МГц для версии Challenger OC.
  • Память: 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и эффективной частотой 18 ГГц, плюс 32 МБ Infinity Cache - этого достаточно для большинства современных игр в 1080p/1440p.

Охлаждение и корпус

  • Двухвентиляторный кулер Challenger OC с продуманным радиатором и теплотрубками рассчитан на отвод тепла при TDP около 165 Вт, есть режим тихой работы при малой нагрузке.
  • Форм-фактор: полноразмерная двухслотовая карта длиной около 269 мм, требуется стандартный корпус ATX или просторный mATX.
  • Рекомендуемый блок питания - от 550 Вт, с одним 8-pin разъёмом дополнительного питания для видеокарты.

Порты и мониторы

  • Набор выходов: один HDMI и три DisplayPort, всего до четырёх одновременно подключенных мониторов.
  • Максимальное разрешение - до 7680?4320, но по классу GPU она лучше всего раскрывается на высокочастотных 1080p и 1440p-панелях 120-165 Гц.
  • Для стримерских и рабочих конфигураций "игры на одном экране + стрим/чаты/браузер на других" запаса по выходам достаточно.

Важно знать перед покупкой

  • Карта требует блока питания с 8-pin коннектором и реальным запасом по мощности от 550 Вт, а также корпуса с хорошей вентиляцией.
  • RX 7600 сильно опережает GT 730-карты по производительности и имеет смысл именно в игровых и рабочих сборках; если задача - просто вывести картинку на несколько офисных мониторов, это будет избыточное решение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - по цене 40230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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