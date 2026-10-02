Top.Mail.Ru
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 1
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 2
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 3
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 4
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 5
Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 3
  • Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 4
  • Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 5
  • Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3)

GT 730, обеспечивающие высокую производительность и превосходное качество изображения на дисплеях HD и 2K со сверхвысоким разрешением. GT 730 значительно ускоряет работу вашего ПК при просмотре веб-страниц, редактировании фотографий и видео, а также в играх. Благодаря NVIDIA GeForce Experience GT 730 может добиться плавности эффектов в большинстве игр, не жертвуя при этом слишком большим количеством визуальных эффектов. Пока вы правильно используете оптимизированные настройки, предоставляемые NVIDIA, запускать высококлассные игры на видеокартах среднего класса — это не мечта.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Развернуть
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
GT 730, обеспечивающие высокую производительность и превосходное качество изображения на дисплеях HD и 2K со сверхвысоким разрешением. GT 730 значительно ускоряет работу вашего ПК при просмотре веб-страниц, редактировании фотографий и видео, а также в играх. Благодаря NVIDIA GeForce Experience GT 730 может добиться плавности эффектов в большинстве игр, не жертвуя при этом слишком большим количеством визуальных эффектов. Пока вы правильно используете оптимизированные настройки, предоставляемые NVIDIA, запускать высококлассные игры на видеокартах среднего класса — это не мечта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GT730 2G DDR3 (AF730-2048D3L3-V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...