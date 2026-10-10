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Видеокарта Biostar GT730 2GB (VN7313THX1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar GT730 2GB (VN7313THX1)

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Видеокарта Biostar GT730 2GB (VN7313THX1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633327
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х11
Вес, г.
455

Описание товара Видеокарта Biostar GT730 2GB (VN7313THX1)

Biostar GT730 2GB (VN7313THX1) - офисная видеокарта начального уровня на чипе GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR3 и 128-битной шиной. Она подойдёт для офисных ПК, мультимедиа, базовой работы с несколькими мониторами и простых игр старых лет, но будет слабой для современных 3D-игр.

Для каких задач

  • Карту берут для офисных систем, домашних ПК для фильмов, браузера и несложных приложений, когда встроенной графики нет или нужно добавить HDMI/DVI-вывод.
  • GT 730 тянет старые и нетребовательные игры в 720p-1080p на низких настройках, но для современных ААА-проектов и онлайн-шутеров она откровенно слабая.
  • Для монтажа, 3D-рендера и тяжёлых игр карта не подходит: по производительности это уровень устаревшей бюджетной графики.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GT 730, 384 CUDA-ядра, частота ядра около 700 МГц, полная поддержка DirectX 12 и технологий CUDA/PhysX/PureVideo HD для аппаратного декодирования видео.
  • Память: 2 ГБ GDDR3 с 128-битной шиной и эффективной частотой около 1333 МГц - достаточно для офисных задач и видео, но мало и медленно по меркам современных игр.
  • Интерфейс: PCI Express 2.0 x16, карта корректно работает и в современных платах с PCIe 3.0/4.0, но пропускная способность здесь не узкое место.

Охлаждение и корпус

  • Используется активное охлаждение с одним вентилятором и компактным радиатором; теплопакет около 40 Вт, серьёзной нагрузки на корпусное охлаждение карта не создаёт.
  • Длина порядка 16-17 см и однослотовая/узкая двухслотовая высота позволяют ставить карту в большинство стандартных корпусов, включая недорогие офисные башни.
  • Перед покупкой стоит проверить, что рядом со слотом PCIe нет больших плат/устройств, которые могут перекрывать вентилятор.

Порты и мониторы

  • Набор выходов: HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA), что удобно для старых и смешанных конфигураций мониторов.
  • Максимальное разрешение - до 2560?1600 по цифровым интерфейсам; для офисных задач и одного-двух мониторов Full HD этого достаточно.
  • Реалистичный сценарий - один основной монитор Full HD через HDMI/DVI и при необходимости второй через VGA, без требований к высоким частотам обновления.

Важно знать перед покупкой

  • Рекомендованный блок питания - от 200 Вт, карта не требует дополнительного 6/8-pin питания и берёт всё по слоту PCIe.
  • Для современного гейминга GT 730 откровенно слабая; если нужен игровой сценарий в 1080p, лучше сразу смотреть на линейки вроде RX 7600 или аналогичные.

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar GT730 2GB (VN7313THX1)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Страна производитель
Китай
Описание

Biostar GT730 2GB (VN7313THX1) - офисная видеокарта начального уровня на чипе GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR3 и 128-битной шиной. Она подойдёт для офисных ПК, мультимедиа, базовой работы с несколькими мониторами и простых игр старых лет, но будет слабой для современных 3D-игр.

Для каких задач

  • Карту берут для офисных систем, домашних ПК для фильмов, браузера и несложных приложений, когда встроенной графики нет или нужно добавить HDMI/DVI-вывод.
  • GT 730 тянет старые и нетребовательные игры в 720p-1080p на низких настройках, но для современных ААА-проектов и онлайн-шутеров она откровенно слабая.
  • Для монтажа, 3D-рендера и тяжёлых игр карта не подходит: по производительности это уровень устаревшей бюджетной графики.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GT 730, 384 CUDA-ядра, частота ядра около 700 МГц, полная поддержка DirectX 12 и технологий CUDA/PhysX/PureVideo HD для аппаратного декодирования видео.
  • Память: 2 ГБ GDDR3 с 128-битной шиной и эффективной частотой около 1333 МГц - достаточно для офисных задач и видео, но мало и медленно по меркам современных игр.
  • Интерфейс: PCI Express 2.0 x16, карта корректно работает и в современных платах с PCIe 3.0/4.0, но пропускная способность здесь не узкое место.

Охлаждение и корпус

  • Используется активное охлаждение с одним вентилятором и компактным радиатором; теплопакет около 40 Вт, серьёзной нагрузки на корпусное охлаждение карта не создаёт.
  • Длина порядка 16-17 см и однослотовая/узкая двухслотовая высота позволяют ставить карту в большинство стандартных корпусов, включая недорогие офисные башни.
  • Перед покупкой стоит проверить, что рядом со слотом PCIe нет больших плат/устройств, которые могут перекрывать вентилятор.

Порты и мониторы

  • Набор выходов: HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA), что удобно для старых и смешанных конфигураций мониторов.
  • Максимальное разрешение - до 2560?1600 по цифровым интерфейсам; для офисных задач и одного-двух мониторов Full HD этого достаточно.
  • Реалистичный сценарий - один основной монитор Full HD через HDMI/DVI и при необходимости второй через VGA, без требований к высоким частотам обновления.

Важно знать перед покупкой

  • Рекомендованный блок питания - от 200 Вт, карта не требует дополнительного 6/8-pin питания и берёт всё по слоту PCIe.
  • Для современного гейминга GT 730 откровенно слабая; если нужен игровой сценарий в 1080p, лучше сразу смотреть на линейки вроде RX 7600 или аналогичные.
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