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Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00)

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Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 1
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 2
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 3
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 4
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 5
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 6
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 7
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 8
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 9
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 10
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 11
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 12
Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 5
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 6
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 7
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 8
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 9
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 10
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 11
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 12
  • Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696382
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
5012
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
520

Описание товара Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00)

Видеокарта с низкопрофильной конструкцией предназначена для HTPC-сборок. Благодаря пассивному охлаждению она подходит для тихих мультимедийных центров. Компонент занимает 2 слота расширения и может подключаться одновременно к 3 мониторам через разъемы DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub). Это улучшает многозадачность видеокарты. ASUS GeForce GT 710 Silent LP EVO с подключением через PCI-E 2.0 использует GDDR3-память объемом 2 Гб. Наряду с показателем GPU 954 МГц это позволяет видеокарте без задержек обрабатывать и выводить на экран графические элементы. Технология Auto-Extreme уменьшает тепловую нагрузку, снижает энергопотребление и делает компонент более надежным. Для настройки системных параметров используется ПО GPU Tweak III. С его помощью можно регулировать напряжение, управлять вентилятором, оптимизировать производительность.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
5012
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта с низкопрофильной конструкцией предназначена для HTPC-сборок. Благодаря пассивному охлаждению она подходит для тихих мультимедийных центров. Компонент занимает 2 слота расширения и может подключаться одновременно к 3 мониторам через разъемы DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub). Это улучшает многозадачность видеокарты. ASUS GeForce GT 710 Silent LP EVO с подключением через PCI-E 2.0 использует GDDR3-память объемом 2 Гб. Наряду с показателем GPU 954 МГц это позволяет видеокарте без задержек обрабатывать и выводить на экран графические элементы. Технология Auto-Extreme уменьшает тепловую нагрузку, снижает энергопотребление и делает компонент более надежным. Для настройки системных параметров используется ПО GPU Tweak III. С его помощью можно регулировать напряжение, управлять вентилятором, оптимизировать производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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