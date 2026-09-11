Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3)

AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - компактная видеокарта начального уровня на чипе GeForce GT 740 с 4 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офисные и домашние ПК с упором на мультимедиа и лёгкий гейминг.

Для кого и под какие задачи

GT 740 подойдёт для апгрейда систем без встроенной графики, где нужны стабильный вывод изображения, аппаратное декодирование видео и поддержка нескольких мониторов. Карта также уместна для старых и онлайн-игр на умеренных настройках, когда не хочется переплачивать за современные игровые решения.

Производительность и память

Графический процессор GT 740 работает на частоте порядка 993 МГц и использует 384 потоковых процессора, обеспечивая комфортную работу интерфейса и базовый FPS в нетребовательных играх. 4 ГБ видеопамяти GDDR5 с частотой около 5000 МГц и 128-битной шиной заметно быстрее DDR3-версий и дают запас для Full HD-видео и простых 3D-сцен.

Охлаждение и форм-фактор

Версия SINGLE FAN использует одновентиляторную систему охлаждения и двухслотовый форм-фактор, сохраняя при этом компактную длину карты. Низкое энергопотребление позволяет обходиться без дополнительного коннектора питания и снижает требования к блоку питания и вентиляции корпуса.

Подключения и дисплеи

На плате установлены порты VGA, DVI и HDMI, что удобно при комбинировании старых и новых мониторов или телевизоров. Поддерживаемые разрешения включают Full HD и выше по цифровым интерфейсам, чего достаточно для офисных задач, фильмов и казуального гейминга.

Важные нюансы перед покупкой

GT 740 - это решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных тяжёлых ААА-игр и работы с 3D-графикой лучше рассматривать более новые линейки GeForce GTX/RTX. Зато в бюджетных и старых системах карта даёт ощутимый прирост по сравнению со встроенным видео и расширяет набор поддерживаемых подключений.