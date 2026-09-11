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Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3)

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Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 2
Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 3
Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 740
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1058
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 2
  • Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 3
  • Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595112
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1058
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х30
Вес, г.
470

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3)

AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - компактная видеокарта начального уровня на чипе GeForce GT 740 с 4 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офисные и домашние ПК с упором на мультимедиа и лёгкий гейминг.

Для кого и под какие задачи

GT 740 подойдёт для апгрейда систем без встроенной графики, где нужны стабильный вывод изображения, аппаратное декодирование видео и поддержка нескольких мониторов. Карта также уместна для старых и онлайн-игр на умеренных настройках, когда не хочется переплачивать за современные игровые решения.

Производительность и память

Графический процессор GT 740 работает на частоте порядка 993 МГц и использует 384 потоковых процессора, обеспечивая комфортную работу интерфейса и базовый FPS в нетребовательных играх. 4 ГБ видеопамяти GDDR5 с частотой около 5000 МГц и 128-битной шиной заметно быстрее DDR3-версий и дают запас для Full HD-видео и простых 3D-сцен.

Охлаждение и форм-фактор

Версия SINGLE FAN использует одновентиляторную систему охлаждения и двухслотовый форм-фактор, сохраняя при этом компактную длину карты. Низкое энергопотребление позволяет обходиться без дополнительного коннектора питания и снижает требования к блоку питания и вентиляции корпуса.

Подключения и дисплеи

На плате установлены порты VGA, DVI и HDMI, что удобно при комбинировании старых и новых мониторов или телевизоров. Поддерживаемые разрешения включают Full HD и выше по цифровым интерфейсам, чего достаточно для офисных задач, фильмов и казуального гейминга.

Важные нюансы перед покупкой

GT 740 - это решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных тяжёлых ААА-игр и работы с 3D-графикой лучше рассматривать более новые линейки GeForce GTX/RTX. Зато в бюджетных и старых системах карта даёт ощутимый прирост по сравнению со встроенным видео и расширяет набор поддерживаемых подключений.

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1058
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - компактная видеокарта начального уровня на чипе GeForce GT 740 с 4 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офисные и домашние ПК с упором на мультимедиа и лёгкий гейминг.

Для кого и под какие задачи

GT 740 подойдёт для апгрейда систем без встроенной графики, где нужны стабильный вывод изображения, аппаратное декодирование видео и поддержка нескольких мониторов. Карта также уместна для старых и онлайн-игр на умеренных настройках, когда не хочется переплачивать за современные игровые решения.

Производительность и память

Графический процессор GT 740 работает на частоте порядка 993 МГц и использует 384 потоковых процессора, обеспечивая комфортную работу интерфейса и базовый FPS в нетребовательных играх. 4 ГБ видеопамяти GDDR5 с частотой около 5000 МГц и 128-битной шиной заметно быстрее DDR3-версий и дают запас для Full HD-видео и простых 3D-сцен.

Охлаждение и форм-фактор

Версия SINGLE FAN использует одновентиляторную систему охлаждения и двухслотовый форм-фактор, сохраняя при этом компактную длину карты. Низкое энергопотребление позволяет обходиться без дополнительного коннектора питания и снижает требования к блоку питания и вентиляции корпуса.

Подключения и дисплеи

На плате установлены порты VGA, DVI и HDMI, что удобно при комбинировании старых и новых мониторов или телевизоров. Поддерживаемые разрешения включают Full HD и выше по цифровым интерфейсам, чего достаточно для офисных задач, фильмов и казуального гейминга.

Важные нюансы перед покупкой

GT 740 - это решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных тяжёлых ААА-игр и работы с 3D-графикой лучше рассматривать более новые линейки GeForce GTX/RTX. Зато в бюджетных и старых системах карта даёт ощутимый прирост по сравнению со встроенным видео и расширяет набор поддерживаемых подключений.

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Доставка
Отзывы


Видеокарта AFOX GeForce GT 740 SINGLE FAN 4G (AF740-4096D5H3-V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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