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Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D)

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Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 1
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 2
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 3
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 4
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 5
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 6
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 7
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 8
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 9
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 10
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 1
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 2
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 3
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 4
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 5
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 6
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 7
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 8
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 9
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 10
  • Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619308
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х29
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D)

Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI Dual оснащена двухвентиляторной системой охлаждения с тепловыми трубками. Это полностью исключает перегрев процессора даже при высокой нагрузке. Если выполняются несложные задачи, вентилятор остается выключенным, что значительно снижает уровень шума. Благодаря небольшим размерам видеоускорителя его можно устанавливать в небольшие системные блоки.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249.9
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI Dual оснащена двухвентиляторной системой охлаждения с тепловыми трубками. Это полностью исключает перегрев процессора даже при высокой нагрузке. Если выполняются несложные задачи, вентилятор остается выключенным, что значительно снижает уровень шума. Благодаря небольшим размерам видеоускорителя его можно устанавливать в небольшие системные блоки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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