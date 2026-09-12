Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 730 c частотой 783 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 3400 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 4096x2160, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Afox Nvidia GeForce GT 730 устанавливается в PCI-E 2.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.4, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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