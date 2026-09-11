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Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2)

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Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 1
Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 2
Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 3
Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 4
Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 740
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 4
  • Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653651
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х6
Вес, г.
450

Описание товара Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2)

Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GeForce GT 740 2G (AF740-2048D5H3-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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