Описание товара Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3)

Видеокарта Afox GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной, ориентированная на высокие настройки графики в Full HD и уверенный запас для 1440p. Модель сочетает архитектуру Turing без RT-ядер и фокусируется на классическом рендеринге с высокой частотой кадров.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti от Afox подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в 1080p с высокими/ультра-настройками и хотят иметь запас по FPS для мониторов с повышенной частотой. Она также подходит для стримеров и создателей контента начального уровня, использующих видеокарту для монтажа, рендера и аппаратного кодирования в разумных объёмах.

Производительность и память

Графический процессор GTX 1660 Ti с 1536 CUDA-ядрами и частотами порядка 1500-1770 МГц обеспечивает производительность, сопоставимую с GeForce GTX 1070, в большинстве актуальных игр. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 12 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 288 ГБ/с даёт комфортный запас под современные текстуры и высокие настройки качества в Full HD/1440p.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительными игровыми нагрузками. При энергопотреблении около 120 Вт достаточно качественного блока питания на 450-500 Вт и нормальной вентиляции корпуса для поддержания комфортных температур.

Подключения и требования к системе

Набор видеовыходов обычно включает DVI, HDMI и DisplayPort, что позволяет подключать как старые, так и современные игровые мониторы с высокой частотой обновления. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому перед установкой стоит проверить наличие свободного кабеля питания и запас по мощности БП.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1660 Ti не поддерживает аппаратную трассировку лучей на уровне RTX-серии, поэтому для игр с активным ray tracing и максимальными эффектами лучше рассматривать RTX-модели. В то же время для классического рендеринга в 1080p/1440p карта остаётся актуальной, но её потенциал лучше раскрывается в паре с современным процессором, чтобы избежать упора в CPU в киберспортивных тайтлах.