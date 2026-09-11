Top.Mail.Ru
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 1
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 2
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 3
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 4
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 5
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 6
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 7
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 8
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 9
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 10
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 11
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 12
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 13
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 14
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 15
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 16
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 17
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 18
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 19
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 20
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 21
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 22
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 23
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 24
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 25
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 26
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 27
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 28
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 29
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 30
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 31
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 32
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 33
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 1
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 2
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 3
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 4
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 5
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 6
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 7
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 8
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 9
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 10
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 11
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 12
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 13
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 14
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 15
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 16
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 17
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 18
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 19
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 20
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 21
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 22
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 23
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 24
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 25
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 26
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 27
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 28
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 29
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 30
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 31
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 32
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 33
  • Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583409
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
152
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3)

MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 (N730-2GD3V3) - бюджетная видеокарта на чипе NVIDIA GeForce GT 730, ориентированная на офисные и домашние ПК, где важен вывод изображения, аппаратное декодирование видео и базовое ускорение графики. Модель оснащена 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, работает по интерфейсу PCI Express 2.0 x16 и занимает два слота в корпусе.

Для кого и под какие задачи

GT 730 подойдёт для апгрейда старых систем без встроенной графики, организации мультимедийного центра с поддержкой Full HD-видео и простых казуальных игр. Карта уместна в офисных сборках, где требуется подключение нескольких мониторов и стабильная работа интерфейса Windows без требований к современной игровой производительности.

Производительность и память

Графический процессор GT 730 работает на частоте около 700 МГц с Boost до 902 МГц, обеспечивая базовый уровень производительности для интерфейса, видео и нетребовательных игр. 2 ГБ видеопамяти DDR3 с частотой примерно 1600 МГц и 128-битной шиной подходят для повседневных задач и простых 3D-сцен, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и форм-фактор

Версия MSI использует двухслотовую систему охлаждения с одним вентилятором, рассчитанную на тихую работу при низком энергопотреблении карты. Небольшая длина около 150 мм упрощает установку в компактные корпуса и готовые системные блоки.

Подключения и дисплеи

На плате есть три видеовыхода: VGA, DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Максимальное разрешение до 2560?1600 по DVI и 1920?1080 по VGA достаточно для большинства офисных и домашних сценариев с одним-двумя дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 - решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных ААА-игр и тяжёлых приложений стоит рассматривать более свежие модели GeForce RTX или Arc/Radeon. Зато в старых или бюджетных системах карта обеспечивает поддержку аппаратного видео-ускорения и расширенный набор видеовыходов при очень скромном энергопотреблении.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
152
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 (N730-2GD3V3) - бюджетная видеокарта на чипе NVIDIA GeForce GT 730, ориентированная на офисные и домашние ПК, где важен вывод изображения, аппаратное декодирование видео и базовое ускорение графики. Модель оснащена 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, работает по интерфейсу PCI Express 2.0 x16 и занимает два слота в корпусе.

Для кого и под какие задачи

GT 730 подойдёт для апгрейда старых систем без встроенной графики, организации мультимедийного центра с поддержкой Full HD-видео и простых казуальных игр. Карта уместна в офисных сборках, где требуется подключение нескольких мониторов и стабильная работа интерфейса Windows без требований к современной игровой производительности.

Производительность и память

Графический процессор GT 730 работает на частоте около 700 МГц с Boost до 902 МГц, обеспечивая базовый уровень производительности для интерфейса, видео и нетребовательных игр. 2 ГБ видеопамяти DDR3 с частотой примерно 1600 МГц и 128-битной шиной подходят для повседневных задач и простых 3D-сцен, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и форм-фактор

Версия MSI использует двухслотовую систему охлаждения с одним вентилятором, рассчитанную на тихую работу при низком энергопотреблении карты. Небольшая длина около 150 мм упрощает установку в компактные корпуса и готовые системные блоки.

Подключения и дисплеи

На плате есть три видеовыхода: VGA, DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Максимальное разрешение до 2560?1600 по DVI и 1920?1080 по VGA достаточно для большинства офисных и домашних сценариев с одним-двумя дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 - решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных ААА-игр и тяжёлых приложений стоит рассматривать более свежие модели GeForce RTX или Arc/Radeon. Зато в старых или бюджетных системах карта обеспечивает поддержку аппаратного видео-ускорения и расширенный набор видеовыходов при очень скромном энергопотреблении.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...