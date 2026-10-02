Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F)
Видеокарта SINOTEX Ninja – мощное и надежное решение для пользователей, которым требуется повышенная производительность и стабильность работы. Оснащенная графическим процессором GeForce GT 740 от NVIDIA, эта видеокарта обеспечивает отличную графическую мощность и возможности, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей. С поддержкой максимального разрешения до 4096x2160 пикселей, SINOTEX Ninja гарантирует высокое качество изображения и реалистичность графики, что делает её идеальной для работы с мультимедийным контентом и играми. 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5, работающей на частоте 5000 МГц, обеспечивают плавное и быстрое выполнение ресурсоемких задач и позволяют обрабатывать большие объемы данных без задержек. С частотой графического процессора 1100 МГц и современным техпроцессом в 28 нанометров, SINOTEX Ninja демонстрирует высокую энергоэффективность и производительность. Поддержка двух мониторов позволяет удобно расширять рабочее пространство и повышает эффективность работы. Активная система охлаждения эффективно защищает от перегрева в процессе интенсивных задач, поддерживая длительное и стабильное функционирование системы. Интерфейс подключения PCI-E 3.0 и разрядность шины памяти 128 bit позволяют взаимодействовать с современными материнскими платами, обеспечивая высокоскоростную передачу данных. С брендом Ninja, видеокарта SINOTEX Ninja сочетает в себе новейшие технологии и безукоризненный дизайн, что делает её прекрасным выбором как для домашних пользователей, так и для профессионалов, стремящихся к максимальной производительности в своих вычислительных задачах.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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