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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F

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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon R7 350
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696388
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R7 350
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
800
Частота видеопамяти
3400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
470

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F

Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 (512SP) 2GB GDDR5 128bit VGA DVI HDMI RTL (AKR735025F) — это надёжное и эффективное решение для тех, кто ищет качественную видеокарту по доступной цене. Основные характеристики: * Объём видеопамяти: 2 ГБ. * Тип памяти: GDDR5. * Разрядность шины памяти: 128 бит. * Интерфейсы: VGA, DVI, HDMI. Эта видеокарта обеспечит вам стабильную работу и высокое качество изображения при просмотре видео, играх и других задачах. Благодаря поддержке различных интерфейсов вы сможете подключить видеокарту к широкому спектру мониторов и устройств. Выбирайте видеокарту Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 и наслаждайтесь качественным изображением и производительностью!



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R7 350
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
800
Частота видеопамяти
3400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 (512SP) 2GB GDDR5 128bit VGA DVI HDMI RTL (AKR735025F) — это надёжное и эффективное решение для тех, кто ищет качественную видеокарту по доступной цене. Основные характеристики: * Объём видеопамяти: 2 ГБ. * Тип памяти: GDDR5. * Разрядность шины памяти: 128 бит. * Интерфейсы: VGA, DVI, HDMI. Эта видеокарта обеспечит вам стабильную работу и высокое качество изображения при просмотре видео, играх и других задачах. Благодаря поддержке различных интерфейсов вы сможете подключить видеокарту к широкому спектру мониторов и устройств. Выбирайте видеокарту Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 и наслаждайтесь качественным изображением и производительностью!


Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


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