Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 2GB GDDR5 128bit AKR735025F
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 (512SP) 2GB GDDR5 128bit VGA DVI HDMI RTL (AKR735025F) — это надёжное и эффективное решение для тех, кто ищет качественную видеокарту по доступной цене. Основные характеристики: * Объём видеопамяти: 2 ГБ. * Тип памяти: GDDR5. * Разрядность шины памяти: 128 бит. * Интерфейсы: VGA, DVI, HDMI. Эта видеокарта обеспечит вам стабильную работу и высокое качество изображения при просмотре видео, играх и других задачах. Благодаря поддержке различных интерфейсов вы сможете подключить видеокарту к широкому спектру мониторов и устройств. Выбирайте видеокарту Ninja (Sinotex) Ninja R7 350 и наслаждайтесь качественным изображением и производительностью!
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Теги товара: AMD Radeon
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Теги товара: AMD Radeon
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