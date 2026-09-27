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Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W)

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Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 1
Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 2
Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 3
Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 4
Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 1
  • Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 2
  • Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 3
  • Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 4
  • Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625948
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Характеристики

Бренд
PowerCool
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x409x373
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
190
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 92 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х22
Вес, кг.
3.9

Описание товара Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PowerCool
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x409x373
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
190
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 92 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус PowerCool S1007BK U3 450W черный (S1007BK-U3-450W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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