Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
198x361x398
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х23
Вес, кг.
4.4
Описание товара Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020)
Элегантный дизайн с применением полированного алюминия, глянцевых поверхностей и сеток. Модернизированная схема охлаждения позволяет установить передний и задний 120-мм вентиляторы или радиаторы. Практически неограниченные возможности размещения компонентов, корпус поддерживает графические карты длиной до 320 мм и кулеры высотой до 165 мм. Тщательно продуманное внутреннее пространство открывает широкие возможности для размещения накопителей (5.25 / 3.5 / 2.5), а также имеются два порта USB 3.0.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нет, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
198x361x398
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Элегантный дизайн с применением полированного алюминия, глянцевых поверхностей и сеток. Модернизированная схема охлаждения позволяет установить передний и задний 120-мм вентиляторы или радиаторы. Практически неограниченные возможности размещения компонентов, корпус поддерживает графические карты длиной до 320 мм и кулеры высотой до 165 мм. Тщательно продуманное внутреннее пространство открывает широкие возможности для размещения накопителей (5.25 / 3.5 / 2.5), а также имеются два порта USB 3.0.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нет, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нет, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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