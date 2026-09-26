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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-65 розовое золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-65 розовое золото

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-65 розовое золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625471
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Размеры в упаковке, см
22х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-65 розовое золото

2.5 Внешний бокс Gembird EE2-U3S-65 представляет собой компактное решение с лаконичным дизайном, которое поможет удобно хранить и безопасно переносить накопители. Корпус данной модели предназначен для HDD- и SSD-дисков в формате 2.5 с емкостью до 2 ТБ. Благодаря стенкам из высококачественного металла обеспечивается высокая надежность и устойчивость к механическим повреждениям, а яркий цвет поможет легко найти устройство в случае утери. Также данная модель отличается простотой и удобством сборки без использования отвертки. Для подключения дисков внешний бокс Gembird EE2-U3S-65 использует интерфейс SATA с высокой пропускной способностью, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 предотвращает потери скорости при чтении и записи и позволяет комфортно работать с файлами без ограничений. Данная модель может работать с различными версиями ОС семейства Windows. Комплектация включает в себя чехол и кабель для подключения к ПК.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-65 розовое золото




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Описание
2.5 Внешний бокс Gembird EE2-U3S-65 представляет собой компактное решение с лаконичным дизайном, которое поможет удобно хранить и безопасно переносить накопители. Корпус данной модели предназначен для HDD- и SSD-дисков в формате 2.5 с емкостью до 2 ТБ. Благодаря стенкам из высококачественного металла обеспечивается высокая надежность и устойчивость к механическим повреждениям, а яркий цвет поможет легко найти устройство в случае утери. Также данная модель отличается простотой и удобством сборки без использования отвертки. Для подключения дисков внешний бокс Gembird EE2-U3S-65 использует интерфейс SATA с высокой пропускной способностью, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 предотвращает потери скорости при чтении и записи и позволяет комфортно работать с файлами без ограничений. Данная модель может работать с различными версиями ОС семейства Windows. Комплектация включает в себя чехол и кабель для подключения к ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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