Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273)
Корпус InWin EL510BK PM-300ATX [6141273] с черным оформлением соответствует типоразмеру Slim и применяется для сборки настольного системного блока компактных габаритов. При мощности 300 Вт на выходе его предустановленный блок питания может обеспечить постоянным током все модули домашней или офисной сборки. Модель допускает монтаж воздушного кулера для процессора до 70 мм высотой и платы расширения (например, дискретной видеокарты) длиной до 205 мм. Корпус InWin EL510BK PM-300ATX [6141273] располагает окнами для 92-миллиметровых кулеров в передней и задней панелях. Он поставляется с одним установленным оконным кулером. Фронтальная панель корпуса получает клавишу включения/отключения и разъемы для аудио 3.5 мм jack x2, порты для периферии USB 2.0 Type-A x2 и USB 3.2 Gen1 Type-A x2.
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