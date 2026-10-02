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Корпус Zalman i4 TG black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman i4 TG black

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Корпус Zalman i4 TG black - фото 1
Корпус Zalman i4 TG black - фото 2
Корпус Zalman i4 TG black - фото 3
Корпус Zalman i4 TG black - фото 4
Корпус Zalman i4 TG black - фото 5
Корпус Zalman i4 TG black - фото 6
Корпус Zalman i4 TG black - фото 7
Корпус Zalman i4 TG black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 1
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 2
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 3
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 4
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 5
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 6
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 7
  • Корпус Zalman i4 TG black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636028
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x484x396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х24
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Zalman i4 TG black

Корпус ZALMAN i4 TG предназначен для сборки игрового ПК. Материнская плата размещается внутри вертикально. Под блок питания длиной до 140 мм отведено место в нижней части корпуса. Максимальная длина видеокарты – 320 мм. 2 отсека 2.5 под SSD-накопители и 2 отсека 2.5/3.5 для жестких дисков обеспечат достаточный объем хранилища и увеличат производительность ПК. Корпус ZALMAN i4 TG оснащен 4 вентиляторами диаметром 140 мм, которые можно дополнить системой жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Благодаря этому все важные элементы ПК не будут перегреваться при нагрузке, что обеспечит их эффективную работу. На верхней панели корпуса размещены все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств: 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A. Съемные пылевые фильтры по всему периметру корпуса защищают его внутреннее пространство от загрязнений.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i4 TG black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x484x396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i4 TG предназначен для сборки игрового ПК. Материнская плата размещается внутри вертикально. Под блок питания длиной до 140 мм отведено место в нижней части корпуса. Максимальная длина видеокарты – 320 мм. 2 отсека 2.5 под SSD-накопители и 2 отсека 2.5/3.5 для жестких дисков обеспечат достаточный объем хранилища и увеличат производительность ПК. Корпус ZALMAN i4 TG оснащен 4 вентиляторами диаметром 140 мм, которые можно дополнить системой жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Благодаря этому все важные элементы ПК не будут перегреваться при нагрузке, что обеспечит их эффективную работу. На верхней панели корпуса размещены все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств: 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A. Съемные пылевые фильтры по всему периметру корпуса защищают его внутреннее пространство от загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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