Корпус Zalman i4 TG black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i4 TG black
Корпус ZALMAN i4 TG предназначен для сборки игрового ПК. Материнская плата размещается внутри вертикально. Под блок питания длиной до 140 мм отведено место в нижней части корпуса. Максимальная длина видеокарты – 320 мм. 2 отсека 2.5 под SSD-накопители и 2 отсека 2.5/3.5 для жестких дисков обеспечат достаточный объем хранилища и увеличат производительность ПК. Корпус ZALMAN i4 TG оснащен 4 вентиляторами диаметром 140 мм, которые можно дополнить системой жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Благодаря этому все важные элементы ПК не будут перегреваться при нагрузке, что обеспечит их эффективную работу. На верхней панели корпуса размещены все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств: 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A. Съемные пылевые фильтры по всему периметру корпуса защищают его внутреннее пространство от загрязнений.
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