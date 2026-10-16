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Адаптер Red Line 16А BS-01, (UK/KR/JP/EU) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Red Line 16А BS-01, (UK/KR/JP/EU) белый

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Адаптер Red Line 16А BS-01, (UK/KR/JP/EU) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер-переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620344
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Адаптер Red Line 16А BS-01, (UK/KR/JP/EU) белый
580 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Адаптер-переходник
Размеры в упаковке, см
9х6х5
Вес, г.
20

Описание товара Адаптер Red Line 16А BS-01, (UK/KR/JP/EU) белый

Сетевой переходник на евро вилку предназначен для подключения устройств со штекером UK/KR/JP к обычной российской (европейской) розетке, что значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов из любой страны мира. Качественный пластик, способный выдерживать высокие температуры. Подходит для плоских (азиатских, американских) и тройных (английских и испанских) вилок.

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Адаптер-переходник
Описание
Сетевой переходник на евро вилку предназначен для подключения устройств со штекером UK/KR/JP к обычной российской (европейской) розетке, что значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов из любой страны мира. Качественный пластик, способный выдерживать высокие температуры. Подходит для плоских (азиатских, американских) и тройных (английских и испанских) вилок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Red Line 16А BS-01, (UK/KR/JP/EU) белый – стоимость товара 580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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