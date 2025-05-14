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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный

11 Отзывы
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 010 руб.  1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255730
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
540

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр и удлинитель Buro - это надежное и практичное устройство, которое обеспечит безопасность вашего оборудования и удобство в использовании. Этот удлинитель обладает следующими характеристиками: - Тип устройства: удлинитель и сетевой фильтр. - Бренд: Buro, что гарантирует высокое качество и долговечность устройства. - Общее количество розеток: 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - Длина шнура составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство в размещении в помещении. - Устройство оснащено защитой от короткого замыкания, что повышает безопасность использования. - Вес изделия составляет 0,54 кг, делая его достаточно легким для установки и перемещения. - Цвет: черный, что подходит для любого интерьера. - Входная вилка и розетки соответствуют типу F (евровилка и евророзетка), распространенному в европейских странах. - Наличие заземления и 6 розеток с заземлением обеспечивают дополнительную защиту подключенных устройств. - Индикатор включения позволяет с легкостью определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. - Возможность крепления на стену обеспечивает удобство установки в удобном месте. - Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что позволяет подключать мощные устройства. Сетевой фильтр и удлинитель Buro - это отличное решение для обеспечения бесперебойной и безопасной работы вашего электронного оборудования.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
пока претензий нет, как будет в
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца использования, проект нормальный. Все работает
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
заявленную нагрузку не держит
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Сетевые вилки держит хорошо. Пластик жиденький,экономвариант,не пахнет. Сечение провода 1,5. 13А держит на ура,не греется.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Артур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
как и писали другие, вест потерт почему то, будто швыряли на складе туда сюда, но сколов и тд нет, писка тоже не заметил, посмотрим что дальше будет и как будет работать
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик дешманский, другого за эту цену ожидать и не стоит. А так работает, надеюсь простоит долго.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
в целом за свою цену норм, корпус торковат
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз,работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Митрофанов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный удлинитель. Заявленной мощности соответствует. И не слушайте "грамотных" отзывов. На коробке 2х см красными цифрами написано 16 А, а это и есть 3500 Вт. Просто не надо длительно нагружать такой мощностью. Длительно такой удлинитель выдержит 13-14А, и это соответствует всем стандартам
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Виктория Л.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого и в целом норм. Не соответствует заявленной мощности



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр и удлинитель Buro - это надежное и практичное устройство, которое обеспечит безопасность вашего оборудования и удобство в использовании. Этот удлинитель обладает следующими характеристиками: - Тип устройства: удлинитель и сетевой фильтр. - Бренд: Buro, что гарантирует высокое качество и долговечность устройства. - Общее количество розеток: 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - Длина шнура составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство в размещении в помещении. - Устройство оснащено защитой от короткого замыкания, что повышает безопасность использования. - Вес изделия составляет 0,54 кг, делая его достаточно легким для установки и перемещения. - Цвет: черный, что подходит для любого интерьера. - Входная вилка и розетки соответствуют типу F (евровилка и евророзетка), распространенному в европейских странах. - Наличие заземления и 6 розеток с заземлением обеспечивают дополнительную защиту подключенных устройств. - Индикатор включения позволяет с легкостью определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. - Возможность крепления на стену обеспечивает удобство установки в удобном месте. - Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что позволяет подключать мощные устройства. Сетевой фильтр и удлинитель Buro - это отличное решение для обеспечения бесперебойной и безопасной работы вашего электронного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
пока претензий нет, как будет в
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца использования, проект нормальный. Все работает
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
заявленную нагрузку не держит
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Сетевые вилки держит хорошо. Пластик жиденький,экономвариант,не пахнет. Сечение провода 1,5. 13А держит на ура,не греется.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Артур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
как и писали другие, вест потерт почему то, будто швыряли на складе туда сюда, но сколов и тд нет, писка тоже не заметил, посмотрим что дальше будет и как будет работать
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик дешманский, другого за эту цену ожидать и не стоит. А так работает, надеюсь простоит долго.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
в целом за свою цену норм, корпус торковат
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз,работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Митрофанов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный удлинитель. Заявленной мощности соответствует. И не слушайте "грамотных" отзывов. На коробке 2х см красными цифрами написано 16 А, а это и есть 3500 Вт. Просто не надо длительно нагружать такой мощностью. Длительно такой удлинитель выдержит 13-14А, и это соответствует всем стандартам
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Виктория Л.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого и в целом норм. Не соответствует заявленной мощности


Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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