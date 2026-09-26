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Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный

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Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 1
Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 2
Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 3
Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A
  • Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 1
  • Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 2
  • Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 3
  • Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620126
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A
Габаритные размеры, мм
132x91x28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
219

Описание товара Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный

Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A
Габаритные размеры, мм
132x91x28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Red Line RP-52 (10000 mAh), PD+QC, с беспроводной зарядкой 10Вт, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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