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Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879

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Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 1
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 2
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 3
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 4
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 5
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 6
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 7
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 1
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 2
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 3
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 4
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 5
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 6
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 7
  • Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 514969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879
810 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
да
Переходник на micro USB
да
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
145х68х20,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
600

Описание товара Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879

Портативный аккумулятор Perfeo Power Bank Absolute емкостью 10000 мА?ч. Наслаждайтесь работой любимых устройств c Powerbank Perfeo ABSOLUTE, независимо от того, где вы находитесь.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
да
Переходник на micro USB
да
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
145х68х20,5
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Perfeo Power Bank Absolute емкостью 10000 мА?ч. Наслаждайтесь работой любимых устройств c Powerbank Perfeo ABSOLUTE, независимо от того, где вы находитесь.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 - по цене 810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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