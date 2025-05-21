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Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ)

2 Отзывы
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Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 1
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 2
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 3
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 4
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 5
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 6
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 7
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 8
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 9
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 10
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 11
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 12
Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
29
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 1
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 2
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 3
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 4
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 5
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 6
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 7
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 8
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 9
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 10
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 11
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 12
  • Монитор LG 29&quot; UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616611
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка по высоте
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
29
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
78х38х14
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ)

Монитор LG UltraWide 29WQ600-W с увеличенными размерами рабочей области предназначен для продуктивной работы в профессиональных программах и погружения в компьютерные игры. Он оборудован экраном 29 дюймов с разрешением 2560x1080 пикселей. Панель IPS с матовой поверхностью обеспечивает детализированное изображение и комфортный просмотр. Технологии устранения мерцания Flicker Free и снижения синего свечения Low Blue Light снижают нагрузку на глаза. Коммуникационные возможности монитора представлены видеоразъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, портом USB Type-C, выходом на наушники. Два динамика мощностью по 7 Вт формируют чистый насыщенный звук. LG UltraWide 29WQ600-W выполнен в корпусе серебристого цвета с тонкой рамкой и подставкой. Конструкция стойки предусматривает регулировку угла наклона.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный большой монитор за небольшие деньги. Брали на вторую квартиру,чтобы ноут подключать и включать фильмы/мультики. Динамики только вплюс,не нужно морочиться с колонками или саундбаром. Да,не громко конечно,но пойдёт. Экран яркий и сам стоит устойчиво, с ребёнком этот момент учитывался. Собственно, подрубили к ноуту и всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличный надёжный монитор. Глаза не болят. Брал для ребенка, чтоб глаза сохранить. Всё видно, линии четкие, буквы не плывут, читать удобно. Никаких дефектов в матрице нет. Спасибо за качество.



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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка по высоте
Комплектация
монитор, блок питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
29
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
да
Описание
Монитор LG UltraWide 29WQ600-W с увеличенными размерами рабочей области предназначен для продуктивной работы в профессиональных программах и погружения в компьютерные игры. Он оборудован экраном 29 дюймов с разрешением 2560x1080 пикселей. Панель IPS с матовой поверхностью обеспечивает детализированное изображение и комфортный просмотр. Технологии устранения мерцания Flicker Free и снижения синего свечения Low Blue Light снижают нагрузку на глаза. Коммуникационные возможности монитора представлены видеоразъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, портом USB Type-C, выходом на наушники. Два динамика мощностью по 7 Вт формируют чистый насыщенный звук. LG UltraWide 29WQ600-W выполнен в корпусе серебристого цвета с тонкой рамкой и подставкой. Конструкция стойки предусматривает регулировку угла наклона.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный большой монитор за небольшие деньги. Брали на вторую квартиру,чтобы ноут подключать и включать фильмы/мультики. Динамики только вплюс,не нужно морочиться с колонками или саундбаром. Да,не громко конечно,но пойдёт. Экран яркий и сам стоит устойчиво, с ребёнком этот момент учитывался. Собственно, подрубили к ноуту и всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличный надёжный монитор. Глаза не болят. Брал для ребенка, чтоб глаза сохранить. Всё видно, линии четкие, буквы не плывут, читать удобно. Никаких дефектов в матрице нет. Спасибо за качество.


Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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