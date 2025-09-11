Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кардридер Type-C - идеальный выбор для быстрой и эффективной синхронизации данных с карт памяти TF/SD на ноутбук с поддержкой USB-C или телефон с поддержкой OTG. Кардридер считывает 2 карты одновременно, избавляя вас от необходимости многократной замены флеш-карт. Поддерживает карты объемом до 512G. Совместим со всеми ноутбуками Type-C с операционными системами Windows, Linux и Mac OS. Сверхскоростная передача данных 5 Гбит/с. Кардридер USB C снабжен интерфейсом USB 3.1 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет экономить время.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
На iPhone 16 pro max работает отлично, можно копировать с карты и отправлять на нее же через «Файлы». Материалы качественные. Есть один удивительный минус, приходится каждый раз снимать чехол. Вопрос к производителю …
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайз! Скорость передачи очень большая, намного быстрее моего старого ридеоа на USB 2.0. Без проблем работает и на компьютере и на телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
Как и все товары этой фирмы - просто великолепно. Можно читать сразу 2 карты. Скорость отличная. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, протестировано с телефоном. Брала для перекидывания фоток с фотоаппарата с карты SD, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
После получения проверил свои SD и microSD флешки V30, порты использовал на ПК type-C и USB 3.1. скорости чтения и записи заявленные производителями флешек достоверны (отклонения не больше 5%). Так что картридер свою задачу выполняет). P. S. Для флешки Canvas react V60 и им подобным нужен пошустрее картридер.
Достоинства:
Комментарий:
Картридер пришёл в целости и сохранности. Все карты видит работает на максимальных скоростях заявленных производителями карт памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Добротно сдеблано, ничего не болтается, колпачки с защëлками. И как бонус, механизм извлечения карты MicroSD. Скорость пока не проверял, нет карты большого объëма.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за качественный товар!Удачи Вам и процветания.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал карту памяти SanDisk Extreme 1TB MicroSD 190 / 130 Мб/с, и сразу к ней - данный кардридер \"UGREEN CM185\". Карта памяти приехала на день раньше, и тестирование реального объёма и скорости чтения/записи изначально провёл со своим старым картридером - также Ugreen USB 3 версии, но приобретённым еще лет 10-12 назад. Сегодня приехал и \"UGREEN CM185\" - с ним скорость чтения/записи возросла почти в 2 раза. Покупкой и продавцом доволен. У данного продавца товары покупаю не первый раз, и вообще - кабели USB, блоки питания, картридеры, различные адаптеры, USB-хабы, и прочие мелкие гаджеты - предпочитаю бренда Ugreen (и пока разочарован качеством устройств Ugreen ещё не был). Благодарю данного продавца за качественный товар и быструю доставку!
Достоинства:
Комментарий:
Картридер качественный все работает быстро .думаю на долго. Кто то писал что он из пластика , нет он из металла кроме крышек. как и написано. уж алюминий или нет . но не пластик точно.
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: 1. Хорошая скорость. На microSD Samsung Evo Plus показал 160 МБ/c на чтение, что является пределом этой карты 2. Металлический корпус, который неплохо рассеивает тепло. Минусы: 1. Пластиковые колпачки без защелок и держатся за счет плотности самого материала. Со временем, скорее всего, разболтается и начнет самостоятельно слезать. 2. Греется при большой нагрузке, но несоизмеримо меньше, чем старый Transcend TS-RDF5K, который грелся достаточно сильно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кардридер, ugreen как всегда на высоте, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый и очень компактный. Все карты читает, не тормозит в принципе. Цена хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро.упаковано очень хорошо .все работает рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Поставил не самую шуструю SD карту. В компьютере через USB 3.0 скорость записи больших файлов на карту плавала от 14 до 23 Мегабайт/сек, скорость считывания - от 70 до 80. Нормально. Поставил в планшет Redmi Pad, в USB-C. Скорость копирования с карточки в основную память планшета между 30 и 40 Мегабайт/сек. Вполне себе хорошие показатели. Быструю карту было лень извлекать из планшета, он в чехле. Думаю, с ней скорость бы возросла. Так что, показатели очень приемлемые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость записи. Качественная крепкая сборка.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный и быстрый На макбуке занимает оба разъёма type c
Достоинства:
Комментарий:
Классное качество и вид. Удобно всегда с собой носить и то что есть и USB-A и USB-С Скоростные характеристики не проверял, но вроде все норм - заливал большую прошивку на флешку как то очень быстро все прошло. Думаю характеристикам соответствует
Достоинства:
Комментарий:
А где алюминиевый корпус? Здесь пластиковый корпус. Почему у всех продавцов этой побрякушки написано алюминий?
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, читает карты и с нормальной скоростью
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ридер! на SSD 270гб залетело минут за 10-15 не следил, OS показывала 20 минут, но всё произошло гораздо быстрее. Правда нагрелся хорошо, но не расплавился!))
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, скорость передачи данных высокая, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ридер, все читает, работает, хорошая скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Если у кого карта не определилась то нужно ее форматировать в специальной прогой, например SDCardFormatter. После этого карту точно увидите.
Достоинства:
Комментарий:
При подключении к телефону просит форматировать. После этого подключился, скинула нужную информацию на флешку. после повторного подключения просит снова форматироть.
Отзывы о товаре Кардридер UGREEN CM184 (50704) USB-C TF + SD Card Reader. серый
Достоинства:
Комментарий:
На iPhone 16 pro max работает отлично, можно копировать с карты и отправлять на нее же через «Файлы». Материалы качественные. Есть один удивительный минус, приходится каждый раз снимать чехол. Вопрос к производителю …
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайз! Скорость передачи очень большая, намного быстрее моего старого ридеоа на USB 2.0. Без проблем работает и на компьютере и на телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
Как и все товары этой фирмы - просто великолепно. Можно читать сразу 2 карты. Скорость отличная. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, протестировано с телефоном. Брала для перекидывания фоток с фотоаппарата с карты SD, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
После получения проверил свои SD и microSD флешки V30, порты использовал на ПК type-C и USB 3.1. скорости чтения и записи заявленные производителями флешек достоверны (отклонения не больше 5%). Так что картридер свою задачу выполняет). P. S. Для флешки Canvas react V60 и им подобным нужен пошустрее картридер.
Достоинства:
Комментарий:
Картридер пришёл в целости и сохранности. Все карты видит работает на максимальных скоростях заявленных производителями карт памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Добротно сдеблано, ничего не болтается, колпачки с защëлками. И как бонус, механизм извлечения карты MicroSD. Скорость пока не проверял, нет карты большого объëма.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за качественный товар!Удачи Вам и процветания.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал карту памяти SanDisk Extreme 1TB MicroSD 190 / 130 Мб/с, и сразу к ней - данный кардридер \"UGREEN CM185\". Карта памяти приехала на день раньше, и тестирование реального объёма и скорости чтения/записи изначально провёл со своим старым картридером - также Ugreen USB 3 версии, но приобретённым еще лет 10-12 назад. Сегодня приехал и \"UGREEN CM185\" - с ним скорость чтения/записи возросла почти в 2 раза. Покупкой и продавцом доволен. У данного продавца товары покупаю не первый раз, и вообще - кабели USB, блоки питания, картридеры, различные адаптеры, USB-хабы, и прочие мелкие гаджеты - предпочитаю бренда Ugreen (и пока разочарован качеством устройств Ugreen ещё не был). Благодарю данного продавца за качественный товар и быструю доставку!
Достоинства:
Комментарий:
Картридер качественный все работает быстро .думаю на долго. Кто то писал что он из пластика , нет он из металла кроме крышек. как и написано. уж алюминий или нет . но не пластик точно.
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: 1. Хорошая скорость. На microSD Samsung Evo Plus показал 160 МБ/c на чтение, что является пределом этой карты 2. Металлический корпус, который неплохо рассеивает тепло. Минусы: 1. Пластиковые колпачки без защелок и держатся за счет плотности самого материала. Со временем, скорее всего, разболтается и начнет самостоятельно слезать. 2. Греется при большой нагрузке, но несоизмеримо меньше, чем старый Transcend TS-RDF5K, который грелся достаточно сильно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кардридер, ugreen как всегда на высоте, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый и очень компактный. Все карты читает, не тормозит в принципе. Цена хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро.упаковано очень хорошо .все работает рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Поставил не самую шуструю SD карту. В компьютере через USB 3.0 скорость записи больших файлов на карту плавала от 14 до 23 Мегабайт/сек, скорость считывания - от 70 до 80. Нормально. Поставил в планшет Redmi Pad, в USB-C. Скорость копирования с карточки в основную память планшета между 30 и 40 Мегабайт/сек. Вполне себе хорошие показатели. Быструю карту было лень извлекать из планшета, он в чехле. Думаю, с ней скорость бы возросла. Так что, показатели очень приемлемые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость записи. Качественная крепкая сборка.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный и быстрый На макбуке занимает оба разъёма type c
Достоинства:
Комментарий:
Классное качество и вид. Удобно всегда с собой носить и то что есть и USB-A и USB-С Скоростные характеристики не проверял, но вроде все норм - заливал большую прошивку на флешку как то очень быстро все прошло. Думаю характеристикам соответствует
Достоинства:
Комментарий:
А где алюминиевый корпус? Здесь пластиковый корпус. Почему у всех продавцов этой побрякушки написано алюминий?
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, читает карты и с нормальной скоростью
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ридер! на SSD 270гб залетело минут за 10-15 не следил, OS показывала 20 минут, но всё произошло гораздо быстрее. Правда нагрелся хорошо, но не расплавился!))
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, скорость передачи данных высокая, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ридер, все читает, работает, хорошая скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Если у кого карта не определилась то нужно ее форматировать в специальной прогой, например SDCardFormatter. После этого карту точно увидите.
Достоинства:
Комментарий:
При подключении к телефону просит форматировать. После этого подключился, скинула нужную информацию на флешку. после повторного подключения просит снова форматироть.