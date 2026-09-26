Рамка переходная ACV PR34-1134 9" Renault Duster 2015+/LADA Largus 2021+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
совместимость - Renault Duster 2015+/LADA Largus 2021+
Особенности
9 дюйм.
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
150
Описание товара Рамка переходная ACV PR34-1134 9" Renault Duster 2015+/LADA Largus 2021+
Переходная рамка для установки ГУ 9-дюймов. Качественный АБС пластик в цвет штатного. Элементарная установка, не повредит салону автомобиля и ее можно провести самостоятельно
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Бренд
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
совместимость - Renault Duster 2015+/LADA Largus 2021+
Особенности
9 дюйм.
Переходная рамка для установки ГУ 9-дюймов. Качественный АБС пластик в цвет штатного. Элементарная установка, не повредит салону автомобиля и ее можно провести самостоятельно
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Рамка переходная ACV PR34-1134 9" Renault Duster 2015+/LADA Largus 2021+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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