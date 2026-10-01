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Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий

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Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 1
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 2
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 3
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 4
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 5
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 6
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 7
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 8
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 9
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вольтметр
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 1
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 2
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 3
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 4
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 5
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 6
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 7
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 8
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 9
  • Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Вольтметр
Высота, см
1.67
Дополнительно
врезной
Особенности
синяя подсветка
Ширина, см
4.75
Размеры в упаковке, см
15х12х8
Вес, г.
250

Описание товара Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий

Автомобильный цифровой вольтметр, врезной. Автоматическое отключение при выключении двигателя. Белый управляющий провод.

Отзывы о товаре Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Вольтметр
Высота, см
1.67
Дополнительно
врезной
Особенности
синяя подсветка
Ширина, см
4.75
Описание
Автомобильный цифровой вольтметр, врезной. Автоматическое отключение при выключении двигателя. Белый управляющий провод.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вольтметр ACV RM37-VTR12B синий - купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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