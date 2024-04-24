Пруток универсальный Триада ПР-05 Euro Decor
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пруток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 305706
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пруток
Дополнительно
металлический
Особенности
упаковка - блистер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х2х2
Вес, г.
85
Описание товара Пруток универсальный Триада ПР-05 Euro Decor
Такой пруток необходим, если штатный штырь потерялся, поломался при въезде в гараж или если его открутили от Вашей антенны пионеры. Также используется для внешнего тюнинга автомобиля. Выпускается с внутренней резьбой М5 и наружной резьбой М5 или М6. Пластик с металлической пружинной витой антенной спиралью внутри. Упаковка - блистер. Подходит для большинства автомобилей с наружной врезной антенной в задней части крыши автомобиля.
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Бренд
Тип товара
Пруток
Дополнительно
металлический
Особенности
упаковка - блистер
Страна производитель
Китай
Такой пруток необходим, если штатный штырь потерялся, поломался при въезде в гараж или если его открутили от Вашей антенны пионеры. Также используется для внешнего тюнинга автомобиля. Выпускается с внутренней резьбой М5 и наружной резьбой М5 или М6. Пластик с металлической пружинной витой антенной спиралью внутри. Упаковка - блистер. Подходит для большинства автомобилей с наружной врезной антенной в задней части крыши автомобиля.
Достоинства:
Комментарий:
Для РАВ4 III подошел хорошо, смотрится вполне симпатично, как родной. В городе ловит без изменений теже станции, как и штатная. Зато, теперь при выезде из гаража не цепляется, не ломается, мучаться загибать не надо. Из-за чего, собственно и приобретался. Корпус эластичный, не просто жесткий как деревянный прут пластик. Звезды 4 потому что : первый момент, переходник с резьбой не имеет какого либо паза для отвертки из-за чего закрутить антену туго-натуго не выходит. И второй, далеко за город пока не выезжали и как ловит на трассе не скажу, но в городе достойно.
Пруток универсальный Триада ПР-05 Euro Decor – стоимость товара 1170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пруток универсальный Триада ПР-05 Euro Decor
Достоинства:
Комментарий:
Для РАВ4 III подошел хорошо, смотрится вполне симпатично, как родной. В городе ловит без изменений теже станции, как и штатная. Зато, теперь при выезде из гаража не цепляется, не ломается, мучаться загибать не надо. Из-за чего, собственно и приобретался. Корпус эластичный, не просто жесткий как деревянный прут пластик. Звезды 4 потому что : первый момент, переходник с резьбой не имеет какого либо паза для отвертки из-за чего закрутить антену туго-натуго не выходит. И второй, далеко за город пока не выезжали и как ловит на трассе не скажу, но в городе достойно.