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Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М

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Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М - фото 1
Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М - фото 1
  • Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413884
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
22х19х7
Вес, г.
100

Описание товара Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М

Профессиональный межблочный кабель 2RCA – 2RCA серии МОЛОТ для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из омедненного алюминия (Cooper Clad Aluminium) с высоким содержанием меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы, угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Кабель
Описание
Профессиональный межблочный кабель 2RCA – 2RCA серии МОЛОТ для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из омедненного алюминия (Cooper Clad Aluminium) с высоким содержанием меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы, угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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