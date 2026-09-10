Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413884
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х19х7
Вес, г.
100
Описание товара Межблочный кабель Ural КМ 2RCA МТ5М
Профессиональный межблочный кабель 2RCA – 2RCA серии МОЛОТ для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из омедненного алюминия (Cooper Clad Aluminium) с высоким содержанием меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы, угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.
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Профессиональный межблочный кабель 2RCA – 2RCA серии МОЛОТ для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из омедненного алюминия (Cooper Clad Aluminium) с высоким содержанием меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы, угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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