Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din
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Характеристики
Тип товара
Рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%650 руб. 944 руб.
В наличии
Код товара: 248870
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
650 руб. -31%
944 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рамка
Высота, см
3
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
500
Описание товара Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din
Переходная рамка INCAR Intro RUZ-N01 — это специализированный монтажный элемент для интеграции универсальных мультимедийных систем в интерьер автомобиля.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Переходная рамка INCAR Intro RUZ-N01 — это специализированный монтажный элемент для интеграции универсальных мультимедийных систем в интерьер автомобиля.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Купить Рамка переходная Intro RUZ-N01 UAZ Patriot 2013-16 2Din - по цене 650 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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