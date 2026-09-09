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Автомобильная антенна Триада-ВА 69 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная антенна Триада-ВА 69

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Автомобильная антенна Триада-ВА 69 - фото 1
Автомобильная антенна Триада-ВА 69 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Автомобильная антенна Триада-ВА 69 - фото 1
  • Автомобильная антенна Триада-ВА 69 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305689
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
500

Описание товара Автомобильная антенна Триада-ВА 69

Врезная активная автомобильная антенна Триада-ВА 69 Electronic Дальнобой предназначена для установки, а также для замены штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других. Антенна обеспечивает отличное качество приема. Радиосигнал принимается съемным прутком. В нижней части прутка внутри пластикового неразборного кожуха расположена стальная пружина, которая возвращает пруток в исходное состояние, если он отклонен от естественного положения веткой или крышей гаража. Верхняя часть прутка выполнена из прочного гибкого стеклотекстолитового стержня. Поверху стержня навита медная проволока, выполняющая сразу две функции - прием радиосигнала и устранение свиста от прутка на большой скорости (более 160 кмчас) за счет определенного шага навивки проволоки. Проволока и стержень обтянуты термоусадочной трубкой. Пруток прикручивается к корпусу основания антенны. Корпус отлит из ударопрочного пластика АБС черного цвета. Внутри корпуса основания размещен мощный усилитель (24 дБ) с большим динамическим диапазоном (HDR). Поэтому радиосигналы уверенно принимаются антенной как вблизи от источника, так и на удалении до 150 км (линия горизонта). Усилитель собран на печатной плате (материал FR-4) автоматизированным способом - SMT-монтаж плат.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-ВА 69




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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Врезная активная автомобильная антенна Триада-ВА 69 Electronic Дальнобой предназначена для установки, а также для замены штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других. Антенна обеспечивает отличное качество приема. Радиосигнал принимается съемным прутком. В нижней части прутка внутри пластикового неразборного кожуха расположена стальная пружина, которая возвращает пруток в исходное состояние, если он отклонен от естественного положения веткой или крышей гаража. Верхняя часть прутка выполнена из прочного гибкого стеклотекстолитового стержня. Поверху стержня навита медная проволока, выполняющая сразу две функции - прием радиосигнала и устранение свиста от прутка на большой скорости (более 160 кмчас) за счет определенного шага навивки проволоки. Проволока и стержень обтянуты термоусадочной трубкой. Пруток прикручивается к корпусу основания антенны. Корпус отлит из ударопрочного пластика АБС черного цвета. Внутри корпуса основания размещен мощный усилитель (24 дБ) с большим динамическим диапазоном (HDR). Поэтому радиосигналы уверенно принимаются антенной как вблизи от источника, так и на удалении до 150 км (линия горизонта). Усилитель собран на печатной плате (материал FR-4) автоматизированным способом - SMT-монтаж плат.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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