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Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305689
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Описание товара Автомобильная антенна Триада-ВА 69
Врезная активная автомобильная антенна Триада-ВА 69 Electronic Дальнобой предназначена для установки, а также для замены штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других. Антенна обеспечивает отличное качество приема. Радиосигнал принимается съемным прутком. В нижней части прутка внутри пластикового неразборного кожуха расположена стальная пружина, которая возвращает пруток в исходное состояние, если он отклонен от естественного положения веткой или крышей гаража. Верхняя часть прутка выполнена из прочного гибкого стеклотекстолитового стержня. Поверху стержня навита медная проволока, выполняющая сразу две функции - прием радиосигнала и устранение свиста от прутка на большой скорости (более 160 кмчас) за счет определенного шага навивки проволоки. Проволока и стержень обтянуты термоусадочной трубкой. Пруток прикручивается к корпусу основания антенны. Корпус отлит из ударопрочного пластика АБС черного цвета. Внутри корпуса основания размещен мощный усилитель (24 дБ) с большим динамическим диапазоном (HDR). Поэтому радиосигналы уверенно принимаются антенной как вблизи от источника, так и на удалении до 150 км (линия горизонта). Усилитель собран на печатной плате (материал FR-4) автоматизированным способом - SMT-монтаж плат.
Врезная активная автомобильная антенна Триада-ВА 69 Electronic Дальнобой предназначена для установки, а также для замены штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других. Антенна обеспечивает отличное качество приема. Радиосигнал принимается съемным прутком. В нижней части прутка внутри пластикового неразборного кожуха расположена стальная пружина, которая возвращает пруток в исходное состояние, если он отклонен от естественного положения веткой или крышей гаража. Верхняя часть прутка выполнена из прочного гибкого стеклотекстолитового стержня. Поверху стержня навита медная проволока, выполняющая сразу две функции - прием радиосигнала и устранение свиста от прутка на большой скорости (более 160 кмчас) за счет определенного шага навивки проволоки. Проволока и стержень обтянуты термоусадочной трубкой. Пруток прикручивается к корпусу основания антенны. Корпус отлит из ударопрочного пластика АБС черного цвета. Внутри корпуса основания размещен мощный усилитель (24 дБ) с большим динамическим диапазоном (HDR). Поэтому радиосигналы уверенно принимаются антенной как вблизи от источника, так и на удалении до 150 км (линия горизонта). Усилитель собран на печатной плате (материал FR-4) автоматизированным способом - SMT-монтаж плат.
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