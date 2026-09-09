Автомобильная антенна Триада-150 GOLD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269465
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
250
Описание товара Автомобильная антенна Триада-150 GOLD
Антенна активная Триада-150 GOLD предназначена для качественного радиоприема в городе и на трассе. Отличается от Триада-100 наличием переключателя усиления. Эта функция полезна в условиях города, где вблизи радиовышек и сотовых вышек усиление нужно минимальное. За городом включение Турбо- режима, позволит долго наслаждаться качественным приемом радиоволны.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Антенна активная Триада-150 GOLD предназначена для качественного радиоприема в городе и на трассе. Отличается от Триада-100 наличием переключателя усиления. Эта функция полезна в условиях города, где вблизи радиовышек и сотовых вышек усиление нужно минимальное. За городом включение Турбо- режима, позволит долго наслаждаться качественным приемом радиоволны.
Автомобильная антенна Триада-150 GOLD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-150 GOLD