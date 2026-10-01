Вольтметр ACV RM37-VTR12G зеленый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вольтметр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 638142
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
360 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Вольтметр ACV RM37-VTR12G зеленый
Автомобильный цифровой вольтметр, врезной. Автоматическое отключение при выключении двигателя. Белый управляющий провод.
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Автомобильный цифровой вольтметр, врезной. Автоматическое отключение при выключении двигателя. Белый управляющий провод.
Вольтметр ACV RM37-VTR12G зеленый - данный товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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