Автомобильная антенна Ural Буран Premium Light
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305705
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
Возможность выбора варианта установки, под углом или горизонтально
Особенности
Термостойкий корпус. Гибкие приемные полотна из лавсана. Улучшенная схемотехника защищенная от перепада температур и влаги.
Размеры в упаковке, см
34х27х13
Вес, г.
120
Описание товара Автомобильная антенна Ural Буран Premium Light
Автомобильная антенна предназначена для работы в городе и пригороде. Дальность приема 65 км
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
Возможность выбора варианта установки, под углом или горизонтально
Особенности
Термостойкий корпус. Гибкие приемные полотна из лавсана. Улучшенная схемотехника защищенная от перепада температур и влаги.
Автомобильная антенна предназначена для работы в городе и пригороде. Дальность приема 65 км
Автомобильная антенна Ural Буран Premium Light - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильная антенна Ural Буран Premium Light