Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 715G черный USB Multimedia for gamer LED (1680657)
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ценящих функциональность и стиль. Эта мембранная клавиатура оснащена 112 клавишами с удобной раскладкой ANSI, что обеспечивает комфорт при наборе текста и гейминге. Наличие подсветки клавиш делает работу с клавиатурой удобной даже в темное время суток, придавая устройству современный и стильный вид. Клавиатура имеет проводное подключение, что гарантирует стабильное соединение без задержек, важное для динамичных игр. Мультимедийные клавиши обеспечивают быстрый доступ к управлению музыкой и видео, повышая удобство использования. Черный цвет корпуса придает клавиатуре элегантности и строгости, что делает её отличным дополнением как к игровому сетапу, так и к профессиональному рабочему столу. При весе в 630 г клавиатура остаётся устойчивой на поверхности, предотвращая ненужные движения во время интенсивной работы или игры. С длиной кабеля 1.5 метра, клавиатура предлагает достаточную свободу в расположении на столе. Универсальность использования — ещё одно преимущество Oklick, поскольку она подходит как для настольных ПК, так и для ноутбуков. Выбирая клавиатуру Oklick, вы получаете надежное устройство, которое удовлетворит все ваши потребности в работе и развлечениях.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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