Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Раскладка клавиатуры
JIS
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
47х17х4
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709)
Прозрачный корпус клавиатуры добавляет оригинальности ее внешнему облику и обеспечивает особенно эффектный вид встроенной подсветки. Встроенная подсветка поддерживает «режим дыхания» — постоянное плавное уменьшение и увеличение яркости, а также ее регулировку пользователем. Металлическое основание придает прочности и устойчивости корпусу клавиатуры. Сделать использование клавиатуры эффективнее помогут 12 мультимедиа-клавиш. А возможность блокировки кнопки Win избавит от неприятных сюрпризов во время игры.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Прозрачный корпус клавиатуры добавляет оригинальности ее внешнему облику и обеспечивает особенно эффектный вид встроенной подсветки. Встроенная подсветка поддерживает «режим дыхания» — постоянное плавное уменьшение и увеличение яркости, а также ее регулировку пользователем. Металлическое основание придает прочности и устойчивости корпусу клавиатуры. Сделать использование клавиатуры эффективнее помогут 12 мультимедиа-клавиш. А возможность блокировки кнопки Win избавит от неприятных сюрпризов во время игры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура Sven KB-G8500 (SV-019709) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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