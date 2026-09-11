Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M))
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Характеристики
Описание товара Кабель аудио-видео LAZSO WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м. Позолоченные контакты черный (WH-111(20M))
Кабель HDMI - HDMI, 20м, Lazso WH-111(20m) - это идеальное решение для подключения вашего устройства к телевизору, монитору или проектору. С его помощью вы сможете наслаждаться кристально четким изображением и качественным звуком в высоком разрешении. Этот кабель обладает интерфейсами HDMI - HDMI, что позволяет передавать аудио и видео сигналы в цифровом формате без потерь качества. Версия HDMI 2.0 обеспечивает поддержку разрешения до 4K Ultra HD с частотой обновления до 60 Гц, что делает его идеальным для просмотра фильмов, игр и стримингового контента. Кабель имеет длину 20 метров, что позволяет удобно располагать ваше устройство от источника сигнала. Это особенно удобно, если вам нужно подключить устройство к телевизору или монитору на некотором расстоянии. Коннекторы кабеля изготовлены из прочного материала, который обеспечивает надежное соединение и защиту от внешних воздействий. Позолоченные контакты обеспечивают отличную передачу сигнала и защиту от коррозии. Кабель HDMI - HDMI, 20м, Lazso WH-111(20m) совместим со всеми устройствами, поддерживающими интерфейс HDMI, такими как телевизоры, мониторы, игровые консоли, компьютеры, ноутбуки и многие другие. Вы сможете наслаждаться качественным контентом на большом экране без каких-либо проблем с подключением. Не теряйте время на поиски подходящего кабеля HDMI - выбирайте Lazso WH-111(20m) и наслаждайтесь качественным изображением и звуком в любое время!
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Теги товара: кабели hdmi
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