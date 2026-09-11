Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston Branded 16GB 3200MHz SODIMM (KCP432SD8/16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков и компактных настольных ПК, которым требуется стабильное и быстрое обновление системы. Он отлично справится с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, просмотром контента и нетребовательными играми, обеспечив заметный прирост отзывчивости по сравнению со стандартными модулями. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или работы с большими базами данных одного модуля на 16 ГБ может оказаться недостаточно, но он станет отличной основой для создания двухканальной конфигурации в будущем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данного комплекта - форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, компактных NUC-систем и материнских плат mini-ITX. Физически он несовместим со стандартными слотами DIMM в полноразмерных настольных компьютерах, поэтому при выборе необходимо убедиться в поддержке именно SO-DIMM вашей платформой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что для большинства ноутбуков является сбалансированным и достаточным вариантом. Рабочая частота 3200 МГц находится в верхнем сегменте для мобильных платформ, обеспечивая высокую скорость обмена данными с процессором. На практике это выражается в более быстрой загрузке приложений, плавной работе с множеством вкладок браузера и улучшенной минимальной кадровой частотой в играх, особенно интегрированной графикой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов CL для данной модели уточняются в спецификациях, но в целом память Kingston Branded работает на стандартных для частоты 3200 МГц задержках, обеспечивая хороший баланс между скоростью и стабильностью. Важной особенностью является низкое рабочее напряжение, типичное для DDR4, что способствует энергосбережению и снижению тепловыделения в корпусе ноутбука. Модуль обычно работает на своей заявленной частоте автоматически, если она поддерживается процессором и материнской платой, без необходимости активации сложных профилей разгона вроде XMP.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 4000 и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти, поддерживающий DDR4-3200. Перед покупкой крайне важно проверить, поддерживает ли ваша конкретная модель ноутбука установку дополнительной памяти или её замену, а также максимально допустимый объём и частоту, которые часто указаны в руководстве пользователя. Установка модуля с более высокой частотой, чем поддерживает платформа, приведёт к его работе на максимально допустимой для системы скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном формате без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков из-за ограниченного пространства внутри корпуса. Отсутствие массивного теплорассеивателя гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким ноутбуком, и исключает риск конфликта с системой охлаждения. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, подсветка не предусмотрена, что полностью соответствует его назначению как надежного и незаметного компонента для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется использовать его в паре с идентичной планкой, установленной в правильный слот, для активации двухканального режима работы. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность, что особенно важно для процессоров с интегрированной графикой, значительно повышая их производительность в играх и творческих задачах. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, покупка второй такой же планки станет оптимальным способом расширения до 32 ГБ в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подойдёт для обычных настольных ПК. Также важно понимать, что многие ноутбуки, особенно ультрабуки, имеют память, распаянную на материнской плате, и не поддерживают её замену или добавление - этот момент необходимо уточнять заранее. Перед выбором проверьте, какой максимальный объём и частоту памяти официально поддерживает ваш ноутбук, чтобы купленный модуль гарантированно заработал. Этот модуль Kingston - отличный выбор для разумного апгрейда старого или не очень мощного ноутбука, где увеличение оперативной памяти до 16 ГБ даст самый ощутимый прирост комфорта в работе.