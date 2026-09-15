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Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG)

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Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 1
Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 2
Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 3
Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 4
Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 1
  • Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 2
  • Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 3
  • Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 4
  • Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
4 350 руб.  5 520 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG)
4 350 руб. -21%
5 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х1.8х0.1
Вес, кг.
8

Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG)

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - по цене 4350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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