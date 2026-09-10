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Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180

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Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
5 100 руб.  7 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 41948
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
11х11х198 см
Диагональ, дюйм
97
Размер экрана
180х180 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х15х10
Вес, кг.
8.1

Описание товара Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180

Настенно-потолочный экран LUMIEN Master Picture LMP-100103 имеет диагональ 97 дюймов (ШхВ=180?180 см), формат изображения 1:1, и сравнительно небольшой вес – 7 кг, что позволяет транспортировать его без всяких хлопот. Это практичное средство, которое одинаково подойдет как для просмотра блокбастеров в компании друзей, так и для проведения деловой презентации на работе. Модель изготовлена из белого матового материала, и рассчитана на прямую проекцию. Благодаря своим конструкционным особенностям экран LUMIEN Master Picture LMP-100103 можно без проблем свернуть в компактный рулон или разместить на любой удобной поверхности, будь то потолок или стена. Таким образом, можно смотреть любимое кино даже лежа на кровати.



Теги товара: 180x180

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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
11х11х198 см
Диагональ, дюйм
97
Размер экрана
180х180 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Настенно-потолочный экран LUMIEN Master Picture LMP-100103 имеет диагональ 97 дюймов (ШхВ=180?180 см), формат изображения 1:1, и сравнительно небольшой вес – 7 кг, что позволяет транспортировать его без всяких хлопот. Это практичное средство, которое одинаково подойдет как для просмотра блокбастеров в компании друзей, так и для проведения деловой презентации на работе. Модель изготовлена из белого матового материала, и рассчитана на прямую проекцию. Благодаря своим конструкционным особенностям экран LUMIEN Master Picture LMP-100103 можно без проблем свернуть в компактный рулон или разместить на любой удобной поверхности, будь то потолок или стена. Таким образом, можно смотреть любимое кино даже лежа на кровати.


Теги товара: 180x180
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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