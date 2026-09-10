Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180
Настенно-потолочный экран LUMIEN Master Picture LMP-100103 имеет диагональ 97 дюймов (ШхВ=180?180 см), формат изображения 1:1, и сравнительно небольшой вес – 7 кг, что позволяет транспортировать его без всяких хлопот. Это практичное средство, которое одинаково подойдет как для просмотра блокбастеров в компании друзей, так и для проведения деловой презентации на работе. Модель изготовлена из белого матового материала, и рассчитана на прямую проекцию. Благодаря своим конструкционным особенностям экран LUMIEN Master Picture LMP-100103 можно без проблем свернуть в компактный рулон или разместить на любой удобной поверхности, будь то потолок или стена. Таким образом, можно смотреть любимое кино даже лежа на кровати.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 16:9
Теги товара: 180x180
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 580 руб.1335 руб. в СплитЭкран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-180X180-BK черный
-
В наличииЦена 5 440 руб. 8 700 руб.1360 руб. в СплитЭкран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203
-
В наличииЦена 5 520 руб. 7 690 руб.1380 руб. в СплитЭкран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180
-
В наличииЦена 5 640 руб. 7 770 руб.1410 руб. в СплитЭкран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180
-
В наличииЦена 6 410 руб. 12 640 руб.1603 руб. в СплитЭкран настенно-потолочный Cactus WallExpert CS-PSWE-200X200-WT
-
В наличииЦена 6 450 руб. 13 150 руб.1613 руб. в СплитЭкран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-200X200-BK черный
-
В наличииЦена 6 600 руб. 11 880 руб.1650 руб. в СплитЭкран на штативе Lumien Eco View LEV-100103 200x200
-
В наличииЦена 6 810 руб. 11 030 руб.1703 руб. в СплитЭкран настенный Lumien Master Picture LMP-100109 153х203
-
В наличииЦена 7 330 руб. 10 930 руб.1833 руб. в СплитЭкран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213
-
В наличииЦена 7 670 руб. 14 980 руб.1918 руб. в СплитЭкран настенно-потолочный Cactus WallExpert CS-PSWE-220X138-WT б...
-
В наличииЦена 8 060 руб. 17 110 руб.2015 руб. в СплитЭкран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный
-
В наличииЦена 8 700 руб. 11 170 руб.2175 руб. в СплитЭкран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100105 207x...
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 16:9
Теги товара: 180x180
Отзывы о товаре Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100103 180х180