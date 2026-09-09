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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180

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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180 - фото 1
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180 - фото 1
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
5 580 руб.  7 690 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180
5 580 руб. -27%
7 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
100
Размер экрана
180х180 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.98х0.2х0.15
Вес, кг.
11.15

Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180

Компактный переносной экран на штативе. Благодаря встроенному в штатив корректору трапецеидальных искажений обеспечивается точная настройка изображения. Преимущества: простая конструкция и классический дизайн, ровная и гладкая поверхность экрана, отсутствие швов на проекционной поверхности, полотно с обратной стороны имеет черное покрытие для предотвращения засветки изображения, встроенный корректор трапеции для компенсации искажения изображения, специально разработанный кнопочный механизм раскрытия/сворачивания ножек штатива, телескопическая стойка, оснащенная регуляторами для выбора формата и высоты проекции, возможность легкого отсоединения штатива от корпуса экрана, удобная сбалансированная ручка для переноски, черный корпус и черная планка для улучшения восприятия яркости изображения. Особенности: полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов, система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000, телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм, восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика, опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники, материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.



Теги товара: 180x180

Отзывы о товаре Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
100
Размер экрана
180х180 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный переносной экран на штативе. Благодаря встроенному в штатив корректору трапецеидальных искажений обеспечивается точная настройка изображения. Преимущества: простая конструкция и классический дизайн, ровная и гладкая поверхность экрана, отсутствие швов на проекционной поверхности, полотно с обратной стороны имеет черное покрытие для предотвращения засветки изображения, встроенный корректор трапеции для компенсации искажения изображения, специально разработанный кнопочный механизм раскрытия/сворачивания ножек штатива, телескопическая стойка, оснащенная регуляторами для выбора формата и высоты проекции, возможность легкого отсоединения штатива от корпуса экрана, удобная сбалансированная ручка для переноски, черный корпус и черная планка для улучшения восприятия яркости изображения. Особенности: полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов, система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000, телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм, восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика, опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники, материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.


Теги товара: 180x180
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180 - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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